Tunus’un Safaks kentinde göstericiler bir polis karakolunu ateşe verdi

09 Kasım 2021 Salı, 14:47

Tunus'un sanayi kenti olarak da bilinen Safaks'ta bir aydan uzun süredir çöplerin toplanmamasının ardından çıkan gösterilerde dün gece polisin müdahalesi sonucu bir eylemcinin öldüğü iddia edilmişti.

Safaks’ta gösterileri takip eden Anadolu Ajansı muhabiri, Akrab bölgesinde bir polis merkezinin ateşe verildiğini, merkezde bulunan emniyet görevlilerinin bölgeden çekildiğini haber verdi.

Gösterilerde polisin müdahalesi sırasında bir gencin hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı, "Gösterilerin yapıldığı yere yakın olan evinde acil sağlık sorunu nedeniyle yakınları tarafından hastaneye götürülen 35 yaşındaki genç hayatını kaybetti.” açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, dün Kartaca Sarayı'nda bir araya geldiği Başbakan Necla Buden Ramazan ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'e Safaks'taki krize acilen çözüm bulunması talimatı vermişti.



- Safaks’ın Akrab bölgesinde gösteriler neden yapılıyor?

Safaks’ta bir ayı aşkın bir süredir çöplerin toplanmamasından dolayı yaşanan krizin çözümü için Tunuslu yetkililer, Safaks’a 20 km uzaklıkta olan Akrab bölgesinde yer alan “El-Kina” çöp merkezini tekrar faaliyete geçireceğini duyurdu.

Bu kararın ardından bölge halkı hastalık yaydığı ve bölgenin kirlenmesine sebep olduğu için bu karara tepki gösterileri düzenlemeye başladı.

Düzenlenen gösterilerde polisin sert müdahalesiyle karşılaşan bölge halkının öfkesi daha da arttı.

Dün yapılan gösteride bir göstericinin ölmesi üzerine olaylar tırmanarak artış gösteriyor.