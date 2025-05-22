Turist teknesine silahlı baskın: Banka hesapları boşaltıldı

İspanyol influencer Elisabet de la Almudena, TikTok’ta paylaştığı 4,5 dakikalık videoyla yaşadığı kabusu anlattı. Almudena’nın verdiği bilgiye göre; aralarında kendi ailesi, 6 yaşındaki kızı ve diğer turistlerin bulunduğu 14 kişilik grup, Peru’nun Iquitos kentinden bir günlük nehir turuna çıktı.

Turistik gezi teknesi Amazon nehrinde ilerlerken, silahlı dört kişi tekneye çıkarak kontrolü ele geçirdi. Saldırganlar tekneyi ormanın derinliklerine sürükledi, yolcuların tüm değerli eşyalarını gasp etti ve teknenin motorunu da sökerek aldı.

Almudena’nın anlatımına göre saldırganlar, yolcuları mobil bankacılık uygulamaları üzerinden paralarını transfer etmeye de zorladı.

De la Almudena, bu anları "Kimsenin yaşamasını istemeyeceğim bir şeydi" diyerek anlattı:

“Herkesten cep telefonlarını açmalarını istediler. Kendi hesaplarına para göndermemizi söylediler. Bunu yapmazsak bizi ormanda bırakacaklarını söylediler.”

KÜREKLE KURTULUŞ ARAYIŞI

Soyguncuların teknenin motorunu alıp ormanda kaybolmasının ardından, turistler teknedeki tahtaları kullanarak elle kürek çekmeye başladı. Şans eseri karşılarına çıkan başka bir ailenin yardımıyla güvenli bir bölgeye ulaşabildiler.

Olayla ilgili sorumluluğu gündeme gelen Canopy Tours Iquitos şirketi ise yaptığı açıklamada olayın kontrol dışı geliştiğini belirtti:

“14 Mayıs’ta yaşanan bu olay, tamamen olağandışı ve öngörülemez bir durumdu. Yetkililere derhal bilgi verdik, etkilenen gruba destek sağladık ve soruşturmaya aktif olarak katılıyoruz.”

Şirket, açıklamasında güvenlik önlemlerini artıracaklarını, teknelere GPS sistemi takacaklarını ve polisle daha sıkı iş birliği yapacaklarını da duyurdu.

Almudena, şirketin herhangi bir GPS ya da acil durum önlemi bulunmadığını belirterek, bölgedeki daha önce yaşanmış benzer olaylara rağmen hiçbir güvenlik tedbiri alınmadığını savundu:

“Bizi koruması gereken kişiler bizi tamamen yüzüstü bıraktı.”