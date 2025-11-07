Turistik adadaki 'ileri seviye seks teknikleri' dersine gözaltı!

Tayland'ın Koh Phangan adasında yoga sınıfında "ileri seks teknikleri" dersi açtığı iddia edilen 40 yaşındaki Britanyalı yoga eğitmeni polis tarafından gözaltına alındı.

Yerel yetkililer, eğitmenin işini çalıştığı vizede izin verilen görevlerin dışında yürüttüğünü ve bu nedenle “yabancı birinin yetkisi dışında çalışma” suçlamasıyla işlem yapıldığını bildirdi.

10 DOLARA ÖZEL DERS

Polisin yürüttüğü operasyona, sosyal medyada paylaşılan bir ilanın ihbarı yol açtı. İhbar üzerine Ethos adlı bir restoranın arka bölümünde düzenlenen derse giren ekipler, olay sırasında biletler, tanıtım afişleri, ders notlarına benzeyen materyaller ve QR kodu içeren reklam öğeleri tespit etti.

Eğitmenin 10 dolar karşılığında "ileri seks teknikleri" özel dersi verdiği belirlenirken, operasyonda dersin düzenlendiği alanda eğitmenle birlikte bazı katılımcılar da gözaltına alındı.

Kimlik bilgileri Maria Shchetinina olarak kayıtlara geçen kadının, Tayland’da kayıtlı bir çalışma izninin bulunmadığı, ancak geçmişte aldığı çalışma vizesinin yalnızca “müşteri ilişkileri yöneticisi” (customer relations manager) olarak çalışmasına müsaade edecek şekilde düzenlendiği belirtildi.

Bu nedenle eğitmen, “yabancı birinin yetkisi dışında çalışma” suçlamasıyla işlem gördü. Derslerden elde edilen gelirin bir kısmının restoranla paylaşıldığı tespit edildi. Yetkililer, Shchetinina’nın dersleri düzenli olarak ücretli biçimde yürüttüğünü, bunun da Tayland’ın yabancı işgücü düzenlemelerini ihlal ettiğini vurguladı.

Aynı hafta içinde adada ve bölgedeki diğer noktalarda da farklı uyarılar ve bazı benzer operasyonlar rapor edildi. Yetkililer hem yabancı çalışanları hem de işverenleri çalışma izni kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Gözaltına alınan eğitmenin Koh Phangan polis merkezine götürüldüğü, savcılık ve göçmenlik makamlarının yapılacak soruşturma sonucuna göre idari veya cezai işlem başlatabileceği bildirildi. Olası yaptırımlar arasında para cezası, vizenin iptali ve sınır dışı edilme gibi seçenekler bulunuyor.

Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü belirtti.