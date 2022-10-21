Türk aşçılar Katar’da iki yıldır ‘hapis’
Türkiye’den Katar ordusunda çalışmak üzere giden aşçılar sözleşmeleri bitmeden işten çıkarıldı. Çektikleri kredileri ödeyemedikleri için Katar'dan çıkış yasağı konuldu.
Katar ordusunda çalışırken sözleşme süreleri dolmadan işten çıkarılan Türk aşçılar, Katar bankalarından çektikleri kredileri geri ödeyemedikleri için ülkede mahsur kaldı.
Türkiye’den 100’den fazla aşçı, çeşitli birliklerde çalışmak üzere imzaladıkları beş yıllık sözleşme kapsamında 2017’de Doha’da işe başladı. Türk aşçılar, işe güvenerek Türkiye’deki borçlarını ödemek için Katar bankalarından yüksek miktarlarda kredi çekti. Ancak Türk aşçılar, 2020’de Covid-19 salgını başladıktan sonra işten çıkarıldı. Borçlarını ödeyememeleri üzerine 52 Türk aşçıya ülkeden çıkış yasağı konuldu. Aşçılardan bir bölümü borçlarını ödeyerek Türkiye’ye döndü. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, olayı doğrulayarak “Katar makamları, borçların silinmesinin mümkün olmadığını bildirdi. Doha Büyükelçiliğimizin borçları sildirme çabaları sürüyor” dedi.
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