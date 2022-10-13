Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AA
13 Ekim 2022 Perşembe, 18:06
Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

İlgili bakanların da bulunacağı Stratejik Komite Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'la ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. 


katar KATAR Emiri al sani Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan Erdoğan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler