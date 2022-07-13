Türk asıllı Alman milletvekili Serap Güler: ‘Siyasette aktif değiliz’

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Almanya’da Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) Kuzey Ren Vestfalya Milletvekili olan Türk asıllı Serap Güler, Türk kökenli kişilerin Alman siyasetinde aktif olmadığını belirterek durumu eleştirirken koalisyon hükümetinin vaatleri gerçekleştirme konusunda başarısız olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Serap Güler, şunları söyledi:

- Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında düşünceleriniz neler? Partinizin tutumu nedir?

Almanya-Türkiye ilişkisini, sadece iki ülke açısından değil Avrupa siyaseti açısından çok önemli buluyorum. Özellikle 60 yıl önce Türkiye ve Almanya arasında imzalanan iş göçü anlaşması, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağları olumlu yönde güçlendirdi. Partimizle beraber bu bağları daha da güçlendirmek ve toplumumuzdaki problemleri gidermek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

- Partinizin göç konusundaki tutumu nedir?

Partimize Almanya’da bu konuda çok büyük bir önyargı var. Ancak partimiz göç konusunda elinden geldiği kadar katkı sağlamaktan uzak durmuyor. Geçtiğimiz günlerde parti içi çalışma grubumuzda Almanya’da eksik olan işgüçü hakkında yapılabilecek olası çözümler üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

- Eyaletinizdeki yeni hükümette göçmen kökenli bakanlarının olmamasını nasıl yorumluyorsunuz?

Göçmen kökenli insanların siyasette aktif olmaları toplumumuz ve ülke geleceği için çok önemli. Eyaletimizde göçmen kökenli siyasetçilerin olmaması, partimizin ve eyalet başkanımızın göç ve uyum konusuna değer vermedikleri anlamına gelmez. Özellikle eyalet başkanımız Heindrik Wüst, Türk toplumu ve göçmenlerin toplumdaki sıkıntıları dinleyen, bunun için çözüm üretmekten çekinmeyen siyasetçilerin başında. Göç konusunda ona olan güvenimiz sonsuz.

- Türk toplumunun Alman siyasetinde aktif olduğu ve doğru temsil edildiğini düşünüyor musunuz?

Türk kökenli insanlar Alman siyasetinde çok aktif değil. Bugüne kadar birçok siyasetçi Türk toplumunu Alman siyasetinde temsil etti. Başarılı ve başarısız, hepsine saygım sonsuz. Ben de Türk kökenli kadın bir milletvekili olarak elimden geldiğince gelecek yıllarda Türk toplumunu ve göçmen kökenli insanları Alman siyasetinde doğru bir şekilde temsil edip, toplumumuza katkı sağlamak için elimden geldiğince çaba göstereceğim.

- Yeni koalisyon hükümetinin çifte vatandaşlık yasa tasarısı hakkında düşünceleriniz neler?

Koalisyon hükümeti, vaatler ve tasarılar açısından çok başarılı lakin bu vaatleri ve tasarıları gerçekleştirme konusunda maalesef başarısız.

- Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ziyaretinde bulundunuz. İzlenimleriniz ne yönde oldu? Hükümetin tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ukrayna’daki insanların savaştan psikolojik olarak nasıl etkilendiklerini; evleri bombalanan, yakınları kaybeden insanların nasıl bir büyük acı yaşadıklarını ve yüz binlerce insanın savaştan dolayı nasıl endişe içinde olduklarını bu ziyaretimiz sırasında hissettik. Hükümetin Ukrayna politikalarında daha net tavır alması gerektiğini düşünüyorum.

- Türkiye ve Almanya’daki Türk toplumuna ne demek istersiniz?

Son yıllarda demokrasinin eksik olduğu ve ikinci plana atıldığı ülkelerde ne tür sıkıntılar çıktığını görüyoruz. Bu yüzden demokratik değerlere daha çok sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum.

ALMANYA’DA DOĞDU

“Ailem seneler önce çalışmak için Türkiye’den Almanya’ya gelmiş. Ben burada doğdum. Onların verdiği mücadele ve emek, benim siyasete girmeme yol açtı. 2007’de Duisburg-Essen Üniver-sitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra siyaset serüvenime Eyalet Bakanlığı’nda başladım. Şu an Alman Meclisi’nde devam ediyorum.”