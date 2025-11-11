Türk askerî nakliye uçağı düştü: Aliyev, Erdoğan’a taziye mektubu gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askerî nakliye uçağında şehit olanlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir taziye mektubu gönderdi.

Aliyev, mektubunda Türkiye’ye “derin üzüntülerini” iletti.

Aliyev mektubunda, uçağın Azerbaycan’ın Gence kentinden havalandığını ve Gürcistan topraklarında düştüğünü hatırlatarak, bu kazanın Azerbaycan halkını derinden üzdüğünü belirtti.

Aliyev, Erdoğan’a hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz kardeşim, Gence’den havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askerî nakliye uçağının Gürcistan topraklarında düşmesi sonucu askerlerimizin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bu acı olay karşısında derin kederinizi paylaşıyor, şahsım ve Azerbaycan halkı adına size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Türk milletine en içten taziyelerimi sunuyorum. Ruhları şad olsun.”

NE OLMUŞTU?

Gürcü basınında yer alan haberlere göre, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 “Herkül” tipi askerî nakliye uçağı, Azerbaycan’ın Gence Hava Üssü’nden havalandıktan kısa süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

Habere göre uçak, Azerbaycan’ın Gence Hava Üssü’nden kalkış yaptıktan sonra yaklaşık 8 kilometre irtifada seyrederken ani bir şekilde irtifa kaybetmeye başladı.

Gürcü medyası, olay anına ait olduğu iddia edilen video görüntülerinin sosyal medyada yayıldığını belirtti.