Türk azınlığa 'seçilebilecek aday' çağrısı

Yayınlanma: 21.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 02:00

2019 seçimlerinde Türk azınlığın oylarıyla PASOK partisinin ülke genelinde en fazla oyu alan adayı olarak seçilen Ahmet’in, 21 Mayıs seçimlerinde de Rodop ili milletvekili olarak parlamentoya girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Birinci gelen partiye 50 sandalye bonus uygulamasını kaldıran yeni seçim kanunu ile yapılacak seçimlerde anketler, mevcut iktidar partisinin veya ana muhalefet partisinin tek başına hükümeti kuramayacağını gösteriyor.

Bu bakımdan seçim sistemindeki zait (adaya işaret) usulü, ülkedeki Türk azınlığı da yakından ilgilendiriyor. PASOK’un Rodop milletvekili adayı Ahmet, Türk azınlığın ağırlıklı olarak yaşadığı kentte siyasi partilerin listelerinde yer alan Türk adaylar arasında, seçilebilecek sıradaki adaya oy verme çağrısı yaptı. Ülkedeki Türklerin, parlamentoda temsilcisiz kalma tehlikesini doğurabilecek gelişmeye dikkat çeken Ahmet, ekonomik kriz ve artan göç nedeniyle bölgede Türkler aleyhine değişen nüfusa bağlı olarak seçmen sayısında azalma olduğunu belirtti ve seçilebilecek aday dışında oyların bölünmemesi gerektiğini vurguladı.

Ahmet, 2019 genel seçimlerinde, Türk azınlığın oyları ile Rodop’ta ve ülke genelinde PASOK’un en fazla oy alan adayı olarak milletvekili seçilmişti.

