Türk diplomatik kaynaktan İngiliz basınına NATO demeci: 'Finlandiya belki, İsveç zor...'
Middle East Eye'a (MEE) konuşan üst düzey bir Türk diplomatik kaynak, Finlandiya'nın İsveç'in aksine PKK/YPG'ye ağır silahlar sağlamadığını bu yüzden NATO üyeliğine sıcak bakılabileceğini öne sürdü.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı, Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace; Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerine yönelik muhalefet şerhini kaldırmaya yönelik görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
Middle East Eye'a (MEE) konuşan üst düzey bir Türk diplomatik kaynak; İsveç parlamentosunda PKK/YPG çizgisine yakın bir milletvekili olduğunu, ancak Finlandiya'nın bu tür iç sorunlara sahip olmadığını ve İsveç'in aksine terör örgütüne ağır silahlar sağlamadığını vurguladı. Türk kaynak bu nedenle, Finlandiya dosyasının İsveç'ten çok daha kolay çözülebileceğini öne sürdü.
'İLERLEME BEKLENMİYOR'
Türk diplomatik kaynağın, "Açıkçası tüm tarafların Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına izin veren bir anlaşmaya varmasını umuyoruz" şeklindeki açıklamasına rağmen, 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de yapılacak NATO zirvesine kadar konuyla ilgili ilerleme beklenmediği vurgulandı.
Geçen ay da benzer açıklamalarda bulunan Türk makamları, İsveç'in Suriye'nin kuzeyindeki terörist gruplara silah sağladığını gerekçe göstererek, "İsveç ve Finlandiya, NATO'ya girme isteklerinin Ankara tarafından veto edilmesini istemiyorlarsa terör gruplarını desteklemeyi durdursunlar" çağrısında bulunmuştu.
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