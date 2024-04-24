Türk döneri Avrupa'ya damgasını vuruyor: AB tescil sürecini başlattı

Türk mutfağı denilince akla gelen ilk lezzetlerden dönerin "geleneksel ürün adı" olarak tescil edilmesi için Türkiye tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan başvurunun ilanı, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

AA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 15:39
Türk döneri Avrupa'ya damgasını vuruyor: AB tescil sürecini başlattı
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İlanda, dönerin sığır, koyun veya tavuk etinin ince ve yatay biçimde dilimlenmiş şekilde kesilerek bir şiş üzerinde sabitlendiği, bunun dikey olarak kendi ekseni etrafında dönerek ateşte pişirildiği bilgisi verildi.

İnce ve yatay olarak dilimlenen etlerin pişirme öncesi yoğurt veya süt, biber veya domates püresi, tuz, çeşitli ot ve baharatlardan oluşan bir karışımla terbiye edildiği belirtildi, dönerin şişlenmesi sırasında et katmanlarının arasına yatay olarak dilimlenmiş yağ yerleştirildiği anlatıldı.

İlanda, dönerin içeriğinde büyükbaş hayvan eti veya koyun eti, dana kıyma veya koyun kıyma veya bunların karışımları ile tavuk eti kullanılabileceği ifade edildi.

Ayrıca dönerin 1800'lü yılların başından itibaren İstanbul'dan Osmanlı coğrafyasının çeşitli şehirlerine yayıldığı, lokantalarda ve hanlarda pişirilip satıldığı belirtildi, Takiyüddin el yazmalarında dönerin dikey pişirilmesinin 1546 yılına kadar gittiği bilgisi verildi.

İlanda, dönerin 1962'den 1979'a kadar yoğun bir şekilde devam eden Türklerin Avrupa'ya ve özellikle Almanya'ya göçünün kültürel simgesi haline geldiği, dönerin adı ve üretim süreci değişmeden Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yayıldığı belirtildi.

TÜRKİYE'DEN AB'DE TESCİLLENECEK İLK ÜRÜN

Dönerin Avrupa'da en popüler sokak yemeklerinden biri haline geldiğine işaret edilen ilanda, döner tabirinin dönmek kelimesinden türediği ve yemeğin adının geleneksel pişirme tekniğiyle ilgili olduğu kaydedildi.

İlanda, et dönerin, kırmızı etin şekline göre yaprak biçiminde dilimlenmiş, kıyma ve karışık olarak sınıflandırılabileceği ve dönerde hayvansal olmayan proteinler, nişasta, nişasta içeren maddeler, soya ve soya ürünleri bulunması gerektiği ifade edildi.

İlanın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasıyla dönerin AB tarafından "Geleneksel Ürün Adı" tescil sürecinin ilk adımı atılmış oldu. Döner, 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil edilecek ve Türkiye'den AB'de tescillenen ilk geleneksel ürün adı olacak.


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