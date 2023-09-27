Türk düşmanı senatör Menendez'e istifa çağrısı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:48

Güncelleme: 27.09.2023 - 13:48

ABD'li Demokrat senatör Bob Menendez'in savcılar tarafından rüşvet almakla suçlanmasının ardından, Senatör Cory Booker da dahil olmak üzere Demokrat senatörlerin yarısından fazlası Menendez'e senatörlükten istifa etmesi çağrısında bulundu.

Hem Booker hem de Menendez, Senato'da New Jersey eyaletini temsil ediyor.

Menendez son yaptığı açıklamada görevinden istifa etmeyeceğini ve rüşvet suçlamalarına karşı mücadele edeceğini söylemişti.

İlk başta Menendez'in kendi partisindeki Demokrat isimler iddialar karşısında sessiz kalmış olsalar da Cuma gününden bu yana 26 Demokrat Senatör Menendez'e istifa çağrısında bulundu.

Demokratlar ve onlarla hareket eden bağımsız üç isim, Cumhuriyetçiler karşısında 49'a karşı 51 sandalye ile dar çoğunluğa sahip ve Senato'nun kontrolünü ellerinde bulunduruyorlar.

Senato'nun Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer Menendez'in adil bir şekilde yargılanma hakkı olduğunu ifade etti ancak istifa konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Beyaz Saray da Menendez'in istifa edip etmemesi gerektiği konusunda bir değerlendirmede bulunmadı.

ABD'li savcılar, Menendez'i, senatör olarak sahip olduğu güç ve nüfuzu kullanarak işadamlarına yönelik soruşturmalara müdahale etmek ve Mısır hükümetine fayda sağlamak karşılığında altın ve binlerce dolar rüşvet almakla suçladılar.