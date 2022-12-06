Türk yetkiliden Suriye'ye operasyon çıkışı: ABD ve Rusya'ya süre verdik
Al Jazeera kanalına konuşan bir Türk yetkili, Suriye'ye kara harekatı konusunda Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arab'tan YPG/SDG'li teröristlerin çıkartılması için ABD ve Rusya'ya "süre verildiğini" söyledi.
Türkiye tarafından Suriye'ye yönelik olası kara harekatı gündemini korurken, bir Türk yetkili Al Jazeera kanalına demeç verdi.
Türk yetkili, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn el-Arap'tan YPG/SDG'li teröristlerin çıkartılması için ABD ve Rusya'ya "süre verildiğini" söyledi.
Yetkili, "Süreyi uzatmayacağız ve çekilmezlerse alternatif olarak askeri harekatı başlatacağız" dedi.
ABD'nin, terör örgütü YPG/SDG'nin "yeniden yapılandırılmasını" ve örgüt içindeki "Türkiye'ye tehdit oluşturan isimlerin tasfiye edilmesini" Ankara'ya önerdiğini belirten yetkili, "ABD Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn el-Arap'ın yönetiminde Arap unsurlarına daha büyük bir rol verilmesini önerdi" diye konuştu.
Yetkili, "ABD, Türkiye'nin kabul etmesi halinde önerilerini gelecek ayın başlarında uygulamaya koymayı önerdi ve Türkiye'den, İran milislerinin Suriye'nin kuzeyindeki etkisini azaltmak için kendisiyle iş birliği yapmasını istedi" ifadelerini kullandı.
Yetkili, ABD'nin önerisini düşünmeden önce terör örgütü YPG/SDG'nin "bölgedeki petrol tesisleri üzerinde kontrolünün sona erdirilmesini talep ettiklerini" aktardı.
Rusya'ya değinen yetkili, "Moskova, Suriye konusunda saha ve siyasi imtiyazlar karşılığında Ukrayna dosyasıyla ilgili şartlar belirledi. Rusya, Türk birliklerinin girişini kolaylaştırmak için Ayn el-Arap'taki engelleri kaldıracak" dedi.
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