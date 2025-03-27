Türkiye-ABD savunma işbirliği ve İmamoğlu'nun tutuklanması gündemde

Yayınlanma: 27.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2025 - 04:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin başlamasının ardından Ankara-Washington hattında temaslar yoğunlaştı. Gözler iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğine çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki akşam yeni yönetime ilk resmi ziyaretini düzenleyerek ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşme, Rusya-Ukrayna savaşında barış arayışlarının hız kazandığı, Avrupa güvenliğinin tartışıldığı bir dönemde düzenlendi.

Ziyaret öncesinde Türkiye’nin, savunma sanayisine yönelik ABD’nin CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olma sürecinin ele alınması yönündeki beklentileri dile getirildi. Ancak tarafların görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda farklı tonlar görüldü.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, her iki tarafın da “savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılmasına” yönelik siyasi iradesini ortaya koyduğunu belirtirken bu çerçevede teknik görüşmeler yapılacağını ifade etti. Ayrıca Suriye’de istikrar ve terörle mücadele konularındaki kararlılığın altı çizildi. Gazze konusunun da gündeme geldiği görüşmede, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes çabaları ile ABD’nin bu meseledeki girişimleri, devlet başkanları düzeyinde planlanan ziyaretler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masaya yatırıldı.

İMAMOĞLU GÜNDEME GELDİ

Öte yandan ABD’nin açıklamasında ise savunma sanayisi alanındaki engellerin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmedi. Sosyal medyada “Fidan ile ticaret ve güvenlik işbirliğini” görüştüklerini bildiren Rubio ayrıca “Ukrayna ve Güney Kafkasya’daki barışın desteklenmesinden İran’ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı Suriye’ye verilen desteğe kadar temel konular üzerinde ortaklık kuruyoruz. Türkiye’deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili kaygılarımı dile getirdim” ifadelerini kullandı.

Son günlerde ABD medyası, Trump yönetiminin, Ankara’ya CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 jet satışını gündemine aldığını iddia etmişti. Erdoğan’ın Trump ile gelecek ay Beyaz Saray’da görüşebilecekleri öne sürülmüştü.

ABD ‘KAYGILI’ DEĞİLMİŞ

Bununla beraber ABD’nin, İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik “kaygılarını ilettiği” açıklamasına ilişkin Türk diplomatik kaynaklar, görüşmenin “oldukça olumlu ve ülkeler arasındaki karşılıklı saygıyı yansıtan bir atmosferde geçtiğini” söyledi. Kaynaklar, konunun toplantıda sosyal medya paylaşımına yansıyandan farklı şekilde ele alındığını belirtti. Bir kaynak, “Mesajın görüşmeden önce hazırlanmış olabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.