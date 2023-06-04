Türkiye, alkol ve tütün yasağında ilk sırada

Alkol, tütün ve gıda kısıtlamalarında Türkiye, 100 puan üzerinden aldığı 54.2 oran ile Avrupa'nın bir numarası oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 17:55
Türkiye, alkol ve tütün yasağında ilk sırada
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Türkiye, 30 Avrupa ülkesi arasında yapılan "alkol, tütün ve gıda kısıtlamaları" kıyaslamasında 100 puan üzerinden 54.2 puan alarak son sırada yer aldı. 

İngiltere'de bulunan Ekonomik İşler Enstitüsü ve Avrupa Politika Bilgi Merkezi tarafından yapılan araştırmada, Avrupada'ki ülkelerin alkol, tütün ve gıda ürünlerine dönük kısıtlamalar üzerinden devletlerin yaşam tarzına müdahalecilikleri ölçüldü.

Daily Mail'de yer alan araştırmaya göre, yeme, içme, sigara ve elektronik sigara kullanımının en kısıtlayıcı olduğu ülke Türkiye olurken en serbest ülke ise Almanya oldu.

Kısıtlama konusunda ilk sıradaki Türkiye'nin arkasından Norveç ve Litvanya geldi. Serbestlik konusunda ise, Almanya'nın ardından Çekya ve İtalya sıralandı. 


Alkol tütün Yasak Avrupa

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