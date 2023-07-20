Türkiye-BAE anlaşmasında Sedat Peker ayrıntısı: 'İadesi söz konusu olabilir'

Yayınlanma: 20.07.2023 - 12:48

Güncelleme: 20.07.2023 - 13:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyarette yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye ve BAE arasında "yüksek stratejik komite" kurulmasına yönelik imzalanan anlaşmalardaki "İki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması" dikkat çekti.

2 yıl önce YouTube'de yayımladığı ifşa videoları ile gündem olan Sedat Peker'in, 50.7 milyar dolarlık 13 yatırım anlaşmasında yer alan "Suçluların iadesi anlaşması" ile Türkiye'ye iadesi söz konusu olabilir.

"Hukuki ve Cezai konularda anlaşma" mutabakatı, Sedat Peker'in iadesine yönelik gelişmeleri gündeme getirebilir. Ayrıca, anlaşma ile beraber "Cezai konularda uluslararası adli işbirliği kanunu" da Peker dosyasını yeniden açabilir.

İFŞA VİDEOLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 2021 yazında YouTube üzerinden yayımladığı ifşa videoları ve 2022 yılında Deli Çavuş isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımları ile gündem olmuştu.

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker'in, Kasım 2021'den beri YouTube'da paylaşımda bulunmasına ilişkin Peker ve Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri arasında “centilmenlik anlaşması” yapıldığını ifade etmişti.

Barkın, Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında tutulan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesine ilişkin "BAE ve Türkiye arasında bir iade anlaşması yok" açıklamasında bulunmuştu.