Türkiye ile BAE anlaşma imzaladı: Sedat Peker, Türkiye’ye iade edilecek mi?

Yayınlanma: 19.07.2023 - 20:48

Güncelleme: 19.07.2023 - 21:39

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından üçüncü durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etti. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşen Erdoğan burada bir dizi anlaşmaya imza attı.

13 ANLAŞMA YAPILDI

Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı. Ancak mutabakat arasındaki bir anlaşma dikkat çekti.

İki ülke arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Suçluların İadesine Dair Andlaşma” bu ülkede dijital tecrit altında bulunan Sedat Peker’i ilgilendiriyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye’nin Sedat Peker’in iadesini isteyebileceği belirtiliyor.

Sedat Peker hakkında Türkiye’de devam eden davalar bulunuyor. Son olarak bugün, eski İHD Başkanı Akın Birdal’a yönelik suikastın azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay’ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin olarak Peker’in de aralarında olduğu 10 kişiye dava açıldı.

ANLAŞMA MADDELERİ

İki devlet arasında imzalanan anlaşmalar şöyle: