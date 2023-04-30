Türkiye, bir Ermeni havayolu şirketine hava sahasını kapattı

Yayınlanma: 30.04.2023 - 11:01

Güncelleme: 30.04.2023 - 11:02

Türkiye, Ermenistan merkezli havayolu şirketi FlyOne'ye Türk hava sahasını kapattığı bildirildi.

FlyOne havayolu şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan, Armenpress'e yaptığı açıklamada, "Türk havacılık makamlarının, önceden bildirimde bulunmaksızın, Flyone Armenia havayolu şirketine Türk hava sahası üzerinden Avrupa'ya uçuş gerçekleştirmesi için daha önce verilen izni iptal ettiğini" söyledi.

Aram Ananyan, "Türk havacılık makamları, bizim için anlaşılmaz olan nedenlerle ve görünürde hiçbir gerekçe olmaksızın, Flyone Armenia havayolu şirketine Türk hava sahası üzerinden Avrupa'ya uçuş gerçekleştirmesi için daha önce verilen izni iptal etti. Türk havacılık makamları bu iptali önceden bildirimde bulunmadan gerçekleştirerek havayolu şirketimizi ve yolcularımızı rahatsız edici bir duruma sokmuştur" dedi.

Ananyan, şirketin iptal edilen uçuşlarla ilgili önümüzdeki günlerde bilgi verileceğini dile getirdi.

Ananyan ayrıca, "Elimizde olmayan nedenlerden ötürü yolcularımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı anlayış gösterilmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.