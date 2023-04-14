Ermenistan, KGAÖ'den çekilme gibi bir durumunun olmadığını duyurdu

Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:06

Güncelleme: 14.04.2023 - 13:06

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, ABD-Ermenistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Armen Grigoryan, Ermenistan ile ABD arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik alanda yoğun bir şekilde geliştiğini ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğinin diğer ülkelerle işbirliğinde sorun yaratmadığını belirtti.

Grigoryan, "Ermenistan ve ABD arasındaki ilişkiler açısından şunu söyleyebilirim. Bence evet, ilişkiler yoğun bir şekilde gelişiyor. ABD ile daha geniş bir ekonomik bağlamda işbirliği kurmaya çalışıyoruz, çünkü teknolojiye, gelişmiş bir ekonomiye sahip olmak için ABD ile ilişki de çok önemli. Bu anlamda yoğun bir ilişki söz konusu" dedi.

ABD'li üst düzey ekonomi yetkililerin Ermenistan'a yakın zamanda iki ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Grigoryan, "Ermenistan bu konuda yoğun bir şekilde çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Grigoryan, ABD ile askeri-politik anlamda işbirliğinin henüz tartışılacak bir aşamada olmadığını, çünkü bu tür bir işbirliğinin zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Grigoryan, Ermenistan'ın KGAÖ'den çekilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, "KGAÖ ile bağlantılı olarak, diğer ülkelerle işbirliği konusunda hiçbir sorunumuz yok. Herhangi bir kısıtlama söz konusu değil" diye konuştu.