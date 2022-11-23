Türkiye dahil üç ülkeden ortak açıklama: İsrail'in hava saldırıları gerilimi artıyor
Astana formatındaki 19. Uluslararası Suriye Toplantısı sona ererken, garantör ülkeler Rusya, İran ve Türkiye iş birliği ve kararlılık çağrısında bulundu.
Astana formatındaki 19. Uluslararası Suriye Toplantısı sona erdi.
Astana formatının garantör ülkeleri Rusya, İran ve Türkiye, toplantı sonunda ortak bir bildiri yayınladı.
Yayınlanan ortak bildiriye göre, Suriye'deki terörist grupların artan faaliyetleri kınandı ve terörle mücadelede iş birliğini sürdürme kararlılığı ifade edildi.
Açıklamada, "Taraflar. terörizmin her türlü şekli ve tezahürüyle mücadele etmek ve Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zayıflatmayı ve sınır ötesi saldırılar ve sızmalar da dâhil olmak üzere komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit etmeyi amaçlayan ayrılıkçı planlara karşı koymak için etkileşimi sürdürme kararlılıklarını ifade ettiler" denildi.
Bildiride, "Taraflar Suriye'nin çeşitli bölgelerinde çeşitli kisveler altında faaliyet gösteren terörist grupların ve bağlantılı yapıların, sivil altyapıya ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin barınaklarına yönelik saldırılar da dâhil olmak üzere, sivil kayıplara yol açan artan varlığını ve faaliyetlerini kınamışlardır" ifadelerine yer verildi.
İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI KINANDI
Rusya, İran ve Türkiye'nin toplantıda İsrail'in Suriye'de devam eden hava saldırılarını kınadığı bildirildi.
Açıklamada, "İsrail'in Suriye'de özellikle sivil tesisleri hedef alan askeri saldırıları kınandı. Bu tür eylemler uluslararası hukuku, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte ve bölgedeki gerilimi artırmaktadır" denildi.
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