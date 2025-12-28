'Türkiye–Ermenistan sınırı 2026’da kısmen açılıyor'

Ermeni basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’nin, 1 Ocak 2026 itibarıyla Ermenistan sınırını üçüncü ülke vatandaşları ile diplomatik pasaport sahiplerine açmayı planladığı, ancak bu adım için bir dizi şart ve öneri sunduğu bildirildi.

Ermenistan’da yayınlanan Hraparak gazetesinin haberine göre, Ankara, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi kapsamında Erivan’a kapsamlı bir teklif paketi sundu.

Haberde, Türkiye-Ermenistan sınırının yük taşımacılığına açılmasının şu aşamada gündemde olmadığı belirtildi.

Buna karşılık Ankara’nın, Türkiye’den çıkan ve Gürcistan üzerinden Ermenistan’a giden mallarda, nihai varış noktası olarak Gürcistan yerine Ermenistan’ın gösterilmesini önerdiği aktarıldı.

DİPLOMATİK İLİŞKİ PROTOKOLÜ

Türkiye’nin ayrıca diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin bir protokol hazırladığı ifade edildi. Habere göre Ankara, bu protokolün imzalanması için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye’ye gelmesini talep ediyor.

Diplomatik teamüllerde bu tür belgelerin genellikle dışişleri bakanları tarafından imzalandığına dikkat çekilirken, Ankara’nın bu konuda ısrarcı olduğu öne sürüldü.

Türkiye ile Ermenistan arasında uzun yıllardır kapalı olan sınır ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesine yönelik girişimler, son dönemde yeniden hız kazanmıştı.

Hraparak, Ankara’nın sunduğu tekliflerin kabul edilmesi halinde sürecin yeni bir aşamaya taşınabileceğini yazdı.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye, Birinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi nedeniyle Ermenistan ile olan ticari ve diplomatik ilişkilerini kesmiş ve kara sınırlarını 1993 yılında tek taraflı kapatmıştır.

Türkiye sınır kapısının açılması ve ikili ilişkilerin başlatılması için Ermenistan'dan soykırım ısrarından ve bu amaçla yürüttüğü kampanyalardan vazgeçmesini, işgal altındaki Karabağ topraklarından çekilmesini ve ortak sınırın çizildiği Gümrü Antlaşması ile Kars Antlaşması'nı tanımasını istemiştir.

Aralık 2021'de iki ülke arasında başlayan ilişkilerin normalleşmesi süreci kapsamında sınırın açılması planlanmaktadır. 2022 yılında sınırdaki mayınların temizliğine başlanmıştır.

Sınır, 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ermenistan'dan gelen yardım konvoylarının geçişi için 35 yıl aradan sonra ilk kez açıldı.