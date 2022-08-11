Türkiye ile Tayvan arasında İHA iş birliği

11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:39

Coşkunöz Holding açıklamasına göre, Tayvan'ın Chiayi kentinde gerçekleştirilen "Tayvan-Türkiye UAV Technology Forum"a katılan GTÜ ve Fly BVLOS Technology, burada Tayvan Formosa Üniversitesi ile İHA teknolojisi alanında akademik-teknik değişim ve iş birliğini teşvik etmek ve güçlendirmek amacıyla anlaşma imzaladı.

Anlaşmayla Fly BVLOS Technology, merkezi Tayvan'da bulunan ve İHA teknolojisi alanında çalışan UAV Technology Center'ın ortağı oldu.

Ortaklıkla beraber dünyada teknoloji geliştirmede önde gelen firmalar ile AR-GE faaliyetlerini beraber yürütmek üzere iş birliği anlaşmaları imzalayan Fly BVLOS Technology, yakında Uluslararası UAV Technology Center'da bir AR-GE ofisi açacak. Burada özellikle motor, çip, batarya gibi ürünlere yönelik AR-GE faaliyetleri yürütülecek. Ayrıca, tüm paydaşlar İHA teknolojileri alanındaki uzmanlık ve tecrübelerini paylaşacak.

İmza törenine Fly BVLOS adına Fly BVLOS Kurucusu Kamil Demirkapu, GTÜ adına rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, eski rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Tayvan Formosa Üniversitesi adına ise rektör Shinn-Liang Chang katıldı.

GTÜ Dronepark'ta, İHA teknolojilerinin "Türkiye'de ilk defa" uluslararası kapsamda ele alındığı eğitim ve teknoloji programları ile AR-GE çalışmaları yürütülüyor. Dronepark'ta faaliyet gösteren FLY BVLOS Technology ise dünya standartlarında verdiği nitelikli İHA pilot eğitimleri ve ürettiği İHA'lar ile Türkiye ekonomisine katkı sunuyor. GTÜ ve Fly BVLOS, Tayvan'a İHA üretimindeki tecrübelerini aktarırken önemli bir teknoloji üreticisi olan Tayvan Formasa Üniversitesi'nin ve ortağı olunan UAV Technology Center'ın da bu alandaki çalışmalarından faydalanacak.

"DÜNYADAKİ EN İYİ İHA'LARDAN BAZILARI TÜRK MÜHENDİSLERİN ELİNDEN ÇIKIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fly BVLOS Kurucusu Kamil Demirkapu, böyle bir iş birliği için bir arada bulunmaktan son derece mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Tayvan'ın teknoloji alt yapısı, AR-GE faaliyetleri, ekonomisi ve üretimiyle çok değerli bir ülke olduğunu aktaran Demirkapu, şunları kaydetti:

"Türkiye ise AR-GE'den üretime çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği atılımlarla dünyada önemli bir yere geldi. Özellikle herkesin çok iyi bildiği gibi dünyadaki en iyi İHA'lardan bazıları Türk mühendislerinin elinden çıkmakta. GTÜ, geleceğin lojistik ve havacılık sektörleriyle beraber tüm ticaret hayatını değiştirecek İHA teknolojilerinin ülkemizde ilk defa uluslararası kapsamda ele alındığı eğitim ve teknoloji programları bulunan Dronepark'a ev sahipliği yapıyor. Dronepark'ta faaliyet gösteren Fly BVLOS Technology şirketimiz de kurulalı henüz sadece 1 yıl olmasına rağmen İHA üretimi ve İHA pilotluğu eğitimi alanındaki önemli başarılarıyla bizleri gururlandırıyor.

Yapılan bu anlaşmayla Türkiye'den bu iki çok güçlü partnere, İHA teknolojisi alanında değerli akademik çalışmalara imza atan Tayvan Formosa Üniversitesi'nin tecrübesi de katılacak. Bu iş birliğiyle sektörde önemli araştırma ve yeniliklere imza atarak hem ülkemizin İHA alanındaki Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine hem de Türkiye’nin bu alandaki uzmanlığı ve birikiminin uluslararası camiada daha da görünür olmasına katkı vermeyi hedefliyoruz.”

Coşkunöz Holding iştiraki Fly BVLOS Technology, İHA üretimi ve İHA pilotluğu eğitimi alanında başarılara imza atarak savunma-havacılıkta yerli ve milli üretime katkı veriyor. Daha önce "JACKAL" isimli İHA ile ilk ihracatını İngiltere'ye gerçekleştiren Fly BVLOS Technology, "Türkiye tarihinde ilk kez" İngiltere'ye bu alanda bir satış yapmış oldu. Fly BVLOS Technology, aynı zamanda İHA alanında "Türkiye'de ilk kez" uluslararası BVLOS pilotluğu standartlarında eğitimler veriyor.