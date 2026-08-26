Türkiye karşıtı sözlerle gündeme gelmişti: Uganda’da iktidar babadan oğula mı geçiyor?

Uganda’da uzun süredir gündemde olan iktidar sonrası tartışmalarına yeni bir boyut eklendi.

Uganda ordusunun başındaki isim olan 52 yaşındaki Muhoozi Kainerugaba, 2031’de cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyurdu. Kainerugaba, aynı zamanda 81 yaşındaki Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu.

Kainerugaba, salı gecesi X hesabından yaptığı paylaşımlarda, “2031’de ülkenin en yüksek makamı için aday olacağım. Yüce Tanrı’nın lütfuyla kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Kainerugaba, babasının desteğine de işaret ederek, “Babam Mzee’nin desteğiyle 2031 seçimlerinde yüzde 90 oy alacağım” dedi.

Uganda’da “Mzee” ifadesi, yaşlı ve saygı duyulan kişiler için kullanılan bir unvan olarak biliniyor.

DAHA ÖNCE DE ADAYLIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Patriotic League of Uganda adlı siyasi baskı grubuna liderlik eden Kainerugaba, daha önce de cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştı.

Ocak ayında yapılan son seçimlerden önce adaylık mesajı veren Kainerugaba, daha sonra yarıştan çekilmiş ve babası Museveni’yi desteklemişti.

Kainerugaba, uzun süredir Museveni’nin olası halefi olarak gösteriliyor.

Kainerugaba, sosyal medyada yaptığı sert açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Bobi Wine hakkında geçmişte tehdit içeren paylaşımlar yapan Kainerugaba, ocak ayındaki seçim sürecinde muhaliflere yönelik güvenlik operasyonlarında da etkili bir rol oynadı.

Seçimler sırasında muhalefete yönelik baskılar artarken, ülkede internet erişimi de kesilmişti.

MUSEVENI 1986’DAN BU YANA İKTİDARDA

İktidardaki Ulusal Direniş Hareketi’nin lideri olan Yoweri Museveni, Uganda’yı 1986’dan bu yana yönetiyor.

Museveni hükümeti yıllardır işkence, kaçırma ve keyfi gözaltı gibi insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Uganda yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.

Uganda’nın ana muhalefet lideri Bobi Wine, hayatından endişe ettiğini belirterek bu yılın başlarında ABD’ye gitti.

Muhalefetin bir diğer önemli ismi Kizza Besigye ise 2024’ten bu yana cezaevinde bulunuyor ve vatana ihanet suçlamasıyla yargılanıyor.

Cumhurbaşkanı Museveni’nin bir dönem daha aday olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.

Uganda hükümet sözcüsü Alan Kasujja, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Museveni ve lideri olduğu parti, bu kararı zamanı geldiğinde verecek” dedi.