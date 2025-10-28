Türkiye'nin Eurofighter hamlesi Yunanistan'da nasıl karşılandı?

Yunan basını, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan 10,74 milyar dolarlık 20 adet Eurofighter Typhoon anlaşmasını “Doğu Akdeniz’in yeni jeopolitiğini şekillendiren adım” olarak değerlendirdi.

SKAİ televizyonu, anlaşmanın, Meteor füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş mühimmat sistemlerini de kapsadığına dikkat çekti. Bu füzelerin Türk Hava Kuvvetleri’nin operasyonel gücünü önemli ölçüde artıracağı kaydedildi.

Haberde, anlaşmanın temmuz ayında imzalanan ön mutabakatın ardından yürürlüğe girdiği, Eurofighter konsorsiyumunun ortakları Almanya, İtalya ve İspanya’nın da onay verdiği belirtildi.

Yunan medyası, bu anlaşmanın İngiltere’nin Warton tesislerindeki üretim hattına “nefes aldıracağını” ve 20 bin kişilik istihdam sağlayacağını yazdı.

Yunan analistler, gelişmeyi “stratejik bir mesaj” olarak nitelendirdi.

SKAİ’ye konuşan diplomatik kaynaklar, anlaşmanın “Ege’deki hava üstünlüğünü doğrudan etkilemeyeceğini, zira Türkiye’nin Eurofighter’ları ile Yunanistan’ın F-35’lerinin yaklaşık aynı dönemde hizmete gireceğini” belirtti.

Buna karşın, aynı kaynaklar bu anlaşmanın “Ankara’nın ilk kez resmen Avrupa menşeli savaş uçağı alması” açısından önemli olduğunu, dolayısıyla Avrupa-Türkiye savunma ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

“LONDRA-ANKARA ARASINDA YAKINLAŞMA”

Yunan basını, İngiltere’nin Brexit sonrası bölgesel nüfuzunu artırmak için Türkiye ile stratejik bağlarını güçlendirdiğini yazdı.

SKAİ’nin yorumuna göre Ankara, bu iş birliğiyle hem Batı ile gerilimi azaltmayı hem de Avrupa’da “rasyonel ortak” imajını pekiştirmeyi amaçlıyor.

SKAİ’nin diplomatik kaynaklarına göre, bu anlaşma Yunanistan için askeri bir tehdit değil, diplomatik bir uyarı niteliğinde.

Kaynaklar, Atina’nın “soğukkanlılığını koruması ve ABD, Fransa, İsrail, Mısır gibi ittifaklarını güçlendirmesi” gerektiğini vurguladı.

Kaynaklar ayrıca, Türkiye’nin Avrupa savunma fonlarına katılımının Yunanistan’ın onayına tabi olduğunu hatırlatarak şu ifadeyi kullandı:

“Bizim için temel koşul casus belli’nin kaldırılmasıdır. Türkiye bunu ancak bir pazarlık sonucunda yapar.”

ATİNA'YA “DİKKATLİ OL” ÇAĞRISI

Yunan medyası, anlaşmanın Doğu Akdeniz’de güç dengelerini tamamen değiştirmese de diplomatik haritayı yeniden şekillendirdiğini yazdı.

Haberde, “Bu adım Londra’nın Ankara’ya güvenini, Atina’ya ise dikkatli ol çağrısını simgeliyor” ifadelerine yer verildi.