Türkiye ‘normalleşme’ arayışında

01 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Joe Biden’ın başkanlığa seçilmesinin ardından, yeni ABD yönetimiyle yakın temas arayışına umduğu karşılığı bulamayan Ankara, Doğu Akdeniz’deki sismik arama ve sondaj faaliyetlerini büyük ölçüde sınırlandırdı. 2021 ayrıca, Türkiye’nin bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği yıl oldu. 2021 yılında Türk dış politikasında şu gelişmeler yaşandı:

SONUÇSUZ POLİTİKALAR

Katar’a karşı, yaklaşık 3.5 yıl sürdürülen abluka ocak ayında kaldırıldı. Bu süreçte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile gerilim yaşayan Türkiye, bu ülkelerle ilişkilerini normalleştirmek için çeşitli adımlar attı. Yakın zamana kadar Libya ve Doğu Akdeniz politikaları ile 15 Temmuz darbe girişimine destek iddiaları nedeniyle gerilim yaşanan BAE’nin Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, kasım ayında Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü.

Müslüman Kardeşler destekli Muhammed Mursi’nin 2013’te askeri darbeyle devrilmesinin ardından ilişkilerin fiilen kopuk olduğu Mısır’la da normalleşme adımları atıldı. İki ülkenin Dışişleri bakanlıkları arasında görüşmeler başladı. Bakan yardımcılarının başkanlığındaki heyetler mayısta Kahire’de, eylülde ise Ankara’da bir araya geldi. Görüşmeler ardından iki ülke arasında yeniden büyükelçi atanması gündeme gelmedi.

Türkiye, 2017’den bu yana ilişkilerin maslahatgüzar seviyesinde sürdürüldüğü İsrail’le de normalleşme mesajları verdi. İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun seçimi kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Cumhurbaşkanı İshak Herzog’u telefonda tebrik etti. Erdoğan, son olarak Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyeleriyle görüşmesinde “İsrail’le yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum” dedi.



