Türkiye, Rus savaş gemilerinin geçişine izin vermedi

02 Mart 2022 Çarşamba, 11:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın 27-28 Şubat tarihlerinde savaş gemilerini Boğazlardan geçirmek istediğini, ancak Türkiye'nin dostane ricası üzerine, bu talebini iptal ettiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Habertürk canlı yayınındaki demecinde şu ifadelere yer verdi:

"Genel hükme istisna getiren paragraf da var, ona da uymak durumundayız. Bunu Ruslara da söyledik, diğer ülkelere de söyledik. 19. madde nedir? Şu anda savaş var, iki tarafı var. Rusya'nın savaş gemisinin fazla olması var. 19. madde savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin savaş gemilerinin boğazdan geçişinin engellenmesi. Şöyle bir istisna var. Eğer o savaş gemisi Karadeniz'de kendi üssüne, savaş öncesinde kayıtlı olan üssüne ya da bağlama limanına, daha çok sivil gemiler için kullanılıyor, döneceğini söylerse o zaman o savaş geminin geçişini engelleyemiyoruz. Çünkü üssüne dönecek. En son Rusların 27-28 Şubat'ta 4 gemisinin geleceğini söylemişti. Bunlardan 3 tanesi Karadeniz'de üslere kayıtlı değildir. Biz 'Bu gemileri göndermeyin' dedik. Montrö'ye taraf olan ülkelere bildirdik. Resmi şekilde bildirdik..."

"ÜÇ GEMİNİN GEÇİŞ HAKKI YOKTU"

Sözlerine, "Dostane bir şekilde Rusya'ya bu gemileri göndermeyin dedik" diyerek devam eden Çavuşoğlu, bu temas yaşandığı sırada henüz Rusya tarafından savaş kararı alınmamış olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, talebe konu olan dört gemiden üçünün savaş durumunda geçiş hakkı olmadığını vurgularken, "Bizdeki bilgiye göre Karadeniz'deki üslere kayıtlı gemiler değildi. Böyle bir durumda gelseydi 1 tanesi geçebilirdi, 3 tanesi geçemezdi" dedi.