Türkiye-Suriye anlaşmazlığında Irak arabuluculuğu… Yetkililer, Bağdat’ta görüşecek iddiası

Yayınlanma: 07.06.2024 - 12:15

Güncelleme: 07.06.2024 - 12:18

Çarşamba günü Irak hükümeti içerisinden bir kaynak, Irak'ın, Suriye ve Türkiye'yi uzlaştırma çabaları kapsamında, iki ülkenin yetkililerini yakında Bağdat'ta ağırlayacağını açıkladı.

Shafaq News'a konuşan kaynak, Irak başbakanı El Sudani'nin iki ülkeyi uzlaştırmak için Türk ve Suriyeli yetkilileri ‘diyalog masasına’ davet ettiğini aktardı.

El-Sudani ve ekibinin, bu arabuluculukta olumlu sonuçlar elde ettiğini belirten kaynak, hem Şam hem de Ankara'nın, Bağdat'ın arabuluculuğunu memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Arap Baharı'nın başladığı 2010 yılından bu yana Suriye'de rejimin değişmesini talep eden geniş çaplı protesto gösterileri düzenlenirken Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde Suriye'deki protestolara destek vermişti.

Suriye'de ölenlerin toplam sayısının neredeyse 100 bine ulaştığı kayıpların ortasında, 2013 yılında Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı tehdit etmesiyle durum daha da derinleşti.

İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar, Türk ordusunun Suriye'de dört kara harekâtı düzenlediği 2016-2020 yılları arasında zirveye ulaştı.