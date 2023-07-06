Türkiye, yaklaşık 2 bin yıllık heykele ait başın iadesini talep ediyor

Yayınlanma: 06.07.2023 - 12:48

Güncelleme: 06.07.2023 - 12:48

M.Ö. 193-211 yılları arasında hüküm süren Roma imparatoru Septimius Severus'u tasvir eden bronz heykel, Mart ayında ABD'den Türkiye'ye "başsız olarak" iade edilmişti.

Türk yetkililer, kayıp başın Kopenhag'daki Ny Carlsberg Glyptotek müzesinde sergilendiğini söylemişti.

Glyptotek müze yetkilisi, CNN'e yaptığı açıklamada, Türk Büyükelçiliği'nin eserin iadesini görüşmek üzere müzeyle temasa geçtiğini doğruladı.

“ŞÜPHE İÇİNDEYİZ…”

Müze sözcüsü, daha önce yapılan araştırmalarda, imparatorun başının bronz gövdeyle eşleştiği sonucuna varıldığını söyledi. Ancak bu araştırmanın 40 yıl önce yapılmış olması nedeniyle konuyla ilgili bilgilerin "eksik ve güncelliğini yitirmiş" olduğunu iddia etti.

Öte yandan, Glyptotek'in iletişim müdürü Sofie Konigsfeldt, "Şüphe, baş ve gövdenin kırılma yüzeylerinin birbirine uyduğuna dair hiçbir kanıt olmamasından kaynaklanıyor" dedi.

Konigsfeldt sözlerine şöyle devam etti: “Müze teknik incelemeler başlattı ve konuya açıklık getirmeyi dört gözle bekliyor..."

1960'TA ÇALINMIŞ...

Konigsfeldt ayrıca, eserin iadesi kararının sadece müzenin elinde olmadığını, Danimarka hükümetini de ilgilendirdiğini belirtti.

Şu anda Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen heykelin gövdesi, 2011 yılından bu yana sergilendiği New York Metropolitan Sanat Müzesi'nden Mart ayında geri getirilmişti.

New York Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre heykel, 1960'lı yıllarda Burdur ilinin Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyünde yer alan Likya antik kentindeki Bubon arkeolojik alanından çalınmış ve ülke dışına kaçırılmıştı.