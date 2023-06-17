2 bin yıllık kadın heykel başı bulaşık makinesinden çıktı

İzmir'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda bulaşık makinesindeki bir tencerenin içinde Helenistik döneme ait 2 bin yıllık kadın heykel başı ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 11:06
2 bin yıllık kadın heykel başı bulaşık makinesinden çıktı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Helenistik döneme ait 2 bin yıllık kadın heykel başının yurt dışındaki müzayedelerde satışını yapmak üzere Türkiye'den kaçırılmak istendiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Karabağlar ilçesindeki bir eve 13 Haziran'da operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada bulaşık makinesindeki bir tencerenin içine çuvalla gizlenmiş kadın heykel başı bulundu.

Heykel başı incelenmek üzere İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Evdeki 1 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından şüpheli savcını talimatıyla serbest bırakıldı.


HEYKEL İzmir Kaçakçılık

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