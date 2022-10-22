Türkiye-Yunanistan gerilimine Almanya da katıldı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime Almanya'dan yorum geldi. Almanya hükümet sözcüsü Wolfgang Buchner, yaşanan gerilim hakkında "uzun uzun konuşmamız gerektiğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Almanya, Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adaları (GASA) silahlandırması ile artan Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime dikkat çeken bir yorum yaptı.
Almanya'da hükümet sözcülerinden Wolfgang Buchner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehditlerini kınarken, Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine "uzun uzun konuşmamız gerektiğine inanmıyorum" çıkışında bulundu. Buchner, Berlin'in komşuları tehdit etmeyi veya düşmanca açıklamalarda bulunmayı doğru bulmadığını söyledi.
Greek City Times'ın haberine göre, Buchner yaptığı açıklamada, "Komşulara karşı tehdit veya düşmanca açıklamalarda bulunmayı doğru bulmadığımızı her zaman açıkça ifade ediyoruz" dedi.
Buchner, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un nasıl yanıt verdiğine yönelik bir soruya "Her açıklamayı uzun uzun konuşmamız gerektiğine inanmıyorum” açıklamasında bulundu.
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