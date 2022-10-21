Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye gerilimiyle ilgili "Bir kez daha söyleyeceğim, halklarımız birbirlerine karşı düşmanca hisler beslemiyor. Bunun, korumamız gereken bir emanet olduğunu düşünüyorum" dedi.
Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Bir kez daha söyleyeceğim, halklarımız birbirlerine karşı düşmanca hisler beslemiyor. Bunun, korumamız gereken bir emanet olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün önce Selanik-İzmir arasında ticari bir (gemi) seferi başladı ve umarım başarılı olur. Zira, bu şekilde iki halk arasındaki iletişim ve karşılıklı ticaret gelişebilir” diye konuştu.
Miçotakis, Akar ve Panayotopulos’un görüşmesine ilişkin ise “İki Savunma Bakanı arasında görüşme olmasını olumlu değerlendiriyorum ve (belli) koşullar altında bu iletişim devam edebilir” ifadesini kullandı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, 27 Ekim’de Atina’yı ziyaret edeceğini kaydeden Miçotakis, bu ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sorunların ele alınacağını ifade etti.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Erdoğan 'hamburgere' şoke olmuş
- CHP'den neden ayrıldığını açıkladı
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!