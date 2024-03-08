Türkiye zehir tacirlerinin hedefinde: Metamfetamin tehlikesi

Yayınlanma: 08.03.2024 - 11:20

Güncelleme: 08.03.2024 - 11:20

İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde metamfetamin zehrinin tuzağına düşen gençlerin sayısı artıyor. Yaşanan durumun vehameti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu 2023 Raporuna da yansıdı. Geçtiğimiz gün açıklanan raporda, sosyal medya dahil olmak üzere internetin uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımındaki rolüne özel olarak odaklanıldı.

Haber Global'in aktardığıan göre, Türkiye'de 2022 yılında 77 ton metamfetamin yakalanarak büyük bir başarı elde edildiğine yer verilen raporda, zehir tacirlerinin yöntemlerine de ayrıca dikkat çekildi. Raporda, İstanbul'da ele geçirilen çok sayıdaki sıvı metamfetamin zulalama imkanını da kolaylaştırdığı için tercih edildiği, İstanbul civarında sıvı metamfetamini kristal zehir şekline dönüştüren tesisler olduğu belirtildi.

ÖLÜMLER ARTIYOR

Son yıllarda metamfetamin kaçakçılığındaki artış ve 2022’deki rekor düzeyde yakalamalara dikkat çekilen raporda şu rakamlar yer aldı:

"Türkiye’nin halk sağlığı açısından karşı karşıya kaldığı tehdidi de artırıyor. Metamfetamine bağlı ölümlerin uyuşturucuya bağlı toplam ölümler içindeki payı da giderek yükseliyor. 2018’de bu sayı yüzde 6.2 (657 ölümden 41’i) olduğu halde, 2020’de yüzde 31.2 (314 ölümden 98’i), ve nihayet 2022’de yüzde 59.9 (246 ölümden 140’ı) seviyesine gelmiş durumda."

KOKAİN ZEHRİ UYARISI

Raporda Türkiye'de en çok yakalanan uyuşturucunun sentetik esrar olduğu, yapılan operasyonlarda sadece 2022 yılında 24 milyon tablet captagon ele geçirildiği, esrarın güçlü bir şekli olan “skunk zehri” kaçakçılığında da ele geçirilen miktarın 8 tona ulaştığı da vurgulanırken, şu saptamalar sıralandı:

"2022 yılında Türkiye 2.3 ton kokain ele geçirdi. Bu miktar, 2021’e göre yüzde 18 daha fazla. Türkiye, giderek artan şekilde, doğrudan Latin Amerika’dan gelen ya da dolaylı olarak Batı Afrika’dan transit olarak Türkiye’ye ulaşan kokainin Balkan Yolu üzerinden Avrupa’nın hedef piyasalarına ulaşmasında transit ülke olarak kullanılıyor. 2014’ten yakalanan kokain miktarı 2021 yılında 7 kat artarak 2.3 ton gibi rekor seviyeye ulaştı. Türkiye’yi transit geçen kokainin bir bölümü Orta Doğu piyasalarını hedefliyor. 2022 yılında Türkiye 2.3 ton kokain ele geçirdi. Bu miktar, 2021’e göre yüzde 18 daha fazla. 24 Mart 2023 tarihinde Peru’lu yetkililer seramik karolar içerisine gizlenen ve hedefi Türkiye olan 2.3 ton kokain ele geçirdiklerini bildirdiler. Genişletilmiş deniz trafiği kaçakcılık rotası kullanılarak Türkiye’ye gidecek olan sevkiyatın Peru-Türkiye arasındaki kaçakcılıkta bir ilk olduğunu belirttiler."

TRANSİT ÜLKE TÜRKİYE

Raporda ilgili değerlendirmede bulunan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sevil Atasoy ise "Türkiye, giderek artan şekilde, doğrudan Latin Amerika’dan gelen ya da dolaylı olarak Batı Afrika’dan transit olarak Türkiye’ye ulaşan kokainin Balkan Yolu üzerinden Avrupa’nın hedef piyasalarına ulaşmasında transit ülke olarak kullanılıyor" dedi.

ONLİNE TEHLİKE

Raporda, internet üzerinden online uyuşturucu kaçakçılığı tehlikesine de yer verildi. Atasoy, raporla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar da dahil olmak üzere uyuşturucu pazarlamak için sosyal medya platformlarının artan kullanımından endişe duyuyoruz. 2022 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen uyuşturucu bağlantılı suç işlemiş kişilerle ilgili bir araştırmaya göre, en fazla kullanılan uyuşturucu yüzde 49.2 ile esrar, onu yüzde 24.9 ile metamfetamin, yüzde 6.8 ile eroin izliyor. Sentetik farmasötikler yüzde 5.9, yerel adı bonzai olan sentetik esrar yüzde 4.3 oranına sahip."