Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 14:02
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Abone Ol google-news

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen 5 şüphelinin üst, araç ve evlerinde yapılan aramada, toprağa zulalanmış şekilde 60 gram esrar, 42 sentetik ecza ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.


Elazığ haberleri

İlgili Haberler

‘Banker Bilo’ operasyonunda 3 tutuklama

‘Banker Bilo’ operasyonunda 3 tutuklama
Karabük'te dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama!

Karabük'te dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama!
9 ilde 'Bozdağan-8' Operasyonu: 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi!

9 ilde 'Bozdağan-8' Operasyonu: 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e çağrı: 'İtibarını acemi bir adaya ezdirme'

İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e çağrı: 'İtibarını acemi bir adaya ezdirme'
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 6 Mart 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 6 Mart 2024 hava durumu raporu…
TEM'de feci kaza... Otomobil yayalara çarptı: Ölüler var!

TEM'de feci kaza... Otomobil yayalara çarptı: Ölüler var!
62 yaşındaki adam 217 kez Covid-19 aşısı oldu

62 yaşındaki adam 217 kez Covid-19 aşısı oldu
Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Son dakika... BBP lideri Mustafa Destici trafik kazası geçirdi

Son dakika... BBP lideri Mustafa Destici trafik kazası geçirdi
Hakim Ziyech, Galatasaray antrenmanlarına katılmak için geri dönüyor!

Hakim Ziyech, Galatasaray antrenmanlarına katılmak için geri dönüyor!