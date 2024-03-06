Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Yayınlanma: 06.03.2024 - 14:02

Güncelleme: 06.03.2024 - 14:02

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen 5 şüphelinin üst, araç ve evlerinde yapılan aramada, toprağa zulalanmış şekilde 60 gram esrar, 42 sentetik ecza ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.