Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Tespit edilen 5 şüphelinin üst, araç ve evlerinde yapılan aramada, toprağa zulalanmış şekilde 60 gram esrar, 42 sentetik ecza ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
1 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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