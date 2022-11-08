Türkiye'de AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi! Ünlü şarkıcı da talep etti başbakan oralı bile olmadı!

08 Kasım 2022 Salı, 11:03

Yıldız şarkıcı Malik, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a, 800 bin çocuk için ücretsiz okul yemeği talep ettiği bir mektup yazdı.

Malik yazdığı mektupta, büyüdüğü yerde ücretsiz akşam yemekleri sayesinde karnını doyurduğunu ve çocukken hissettiği "açlık ve damgalanmayı" bir daha hiçbir çocuğun yaşamak zorunda kalmamasını umduğunu kaleme aldı.

The Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 29 yaşındaki Malik, Başbakana, "Karnını doyuramayan çocuklar konsantrasyon eksikliği çekiyor, hatta bazıları çok aç oldukları için okul kantinlerinden yemek çalmaya çalışıyor. Öğle yemeği alacak paraları yok. Bu durumdan utanç duyuyorlar. Bu utancın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ben büyürken 'Ücretsiz Okul Yemeklerine' güvendiğim için bunu ilk elden gördüm. Başbakan olarak bunu değiştirme gücüne sahipsiniz" dedi.

Çocuk Yoksulluğu Eylem Grubu tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere'de yoksulluk içinde yaşayan yaklaşık 800 bin çocuk, disiplin kuralları nedeniyle ücretsiz okul öğle yemeğini kaçırıyor.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

İngiltere'de bir hükümet sözcüsü, Malik'in yazdığı mektuba cevap verdi.

Hükümet sözcüsü, "Şu anda 1.9 milyon çocuğa ulaşan ücretsiz okul yemeklerine erişimi son yıllarda diğer tüm Hükümetlerden daha fazla genişlettik. Ayrıca dezavantajlı bölgelerdeki okullarda çocuklara ücretsiz kahvaltı sağlayan Ulusal Okul Kahvaltısı Programımıza da 24 milyon Sterline kadar yatırım yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Sözcü, İngiltere'nin yaşadığı enerji tedarik sorununa da değindi.

Sözcü ayrıca, "Buna ek olarak, en kırılgan durumdaki sekiz milyon hane bu yıl Enerji Fiyat Garantisinden yararlanmanın yanı sıra en az bin 200 Sterlin tutarında hayat pahalılığı desteği yani enerji faturalarındaki ortalama artışa karşılık gelen destek almaya hak kazanacaklar" dedi.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Zayn Malik'in talebine benzer bir durum Türkiye'de de yaşandı.

İYİ Parti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde, devlet okullarında okuyan öğrencilere sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesini için bütçenin artırılmasını teklif etti.

İYİ Parti Plan ve Bütçe Komisyonu vekillerinin, "Devlet okullarında okuyan çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesi amacıyla" komisyona sunduğu Milli Eğitim Bakanlığı 2023 bütçesi arttırım önergesi, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.