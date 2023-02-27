Türkiye'de arama çalışmalarına katılan Filistinli, Nablus'taki saldırıda hayatını kaybetti

Türkiye'deki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan 37 yaşındaki Filistinli Sameh Aqtash İsrailli yerleşimcilerin Nablus'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:25
Türkiye'de arama çalışmalarına katılan Filistinli, Nablus'taki saldırıda hayatını kaybetti
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Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş'a gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan Filistinli Sameh Aqtash, Nablus'taki saldırılarda hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Sameh Aqtash'ın Nablus'a bağlı Zatera beldesinde İsrail güçleriyle yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu gerçek mermiyle karnından yaralandığı ve hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, dün Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına saldırmış, ev, iş yeri ve araçların ateşe verildiği saldırıda 100'den fazla Filistinli yaralanmıştı.


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