Türkiye’de de satılıyor: Reklamına yasak geldi

Avrupa merkezli bitki bazlı yiyecek ve içecek üreticisinin Türkiye'de de satılan badem sütü reklamına yasak geldi. Gerekçe olarak “yanıltıcı” olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2021 Çarşamba, 15:12
Türkiye’de de satılıyor: Reklamına yasak geldi
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Türkiye’de de satılan badem içeceğinin reklamı, “gezegen için iyi” olduğu yönünde “yanıltıcı” bir iddiada bulunduğu gerekçesiyle yasaklandı.

 Alpro’nun badem, yulaf ve soya ürünleri tanıtan afişleri üzerindeki yasak, İngiltere’deki Reklam Standartları Kurumu’nun (ASA) geçtiğimiz ay yaptığı açıklamanın ardından geldi. ASA, çevresel iddialarla ilgili araştırmaları genişleteceğini belirtmişti.

Reklamda, “Bir sonraki durakta daha sağlıklı bir gezegen için tarif hazır!” “Gezegen için iyi, senin için iyi” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

ASA, Alpro'nun kullandığı bademlerin üretiminin, çevre üzerinde olumsuz etki yaratabileceği ve reklam kurallarının çevresel iddia temellerinin açık olmasını gerektirdiğini söyledi.

Kaynak: Independent English


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