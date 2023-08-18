Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığından hapis yatan İsrailli, serbest bırakılıyor

Yayınlanma: 18.08.2023 - 12:56

Güncelleme: 18.08.2023 - 13:11

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'de 10 yıl hapis cezasına çarptırılan bir İsrail vatandaşının, "ülkesine döneceğini" açıkladı.

Eli Cohen, tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ne mutlu ki Başkan Herzog'un, benim ve diğer yetkililerin araya girmesinden sonra on yıl hapis cezasına çarptırılan Danny Awka hafta başında ailesinin yanına dönecek. Bu, İsrail'in vatandaşlarımız için yaptığı birçok çabanın bir parçası ve İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ısınmasının kanıtıdır. Sorunun çözümüne katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a teşekkür ediyorum."

35 yaşındaki Danny Awka, 2019 yılında uyuşturucu madde olarak bilinen gat bulundurmak ve Türkiye üzerinden kaçakçılığa teşebbüs etmek suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

YOĞUN DİPLOMATİK TEMAS

Jerusalem Post'un aktardığı habere göre Cohen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile iletişime geçerek, Awka'nın durumunu dikkate almasını istedi. Haberde ayrıca, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temasa geçtiği kaydedildi.

Knesset üyesi Pnina Tamano-Shata'nın ise Awka'nın serbest bırakılması için devreye girerek, Herzog'u, Awka'nın durumu hakkında uyardığı belirtildi.

Gerçekleşen diplomatik çabaların, Awka'nın neredeyse beş yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılacağı, Cumartesi günü Türkiye'den sınır dışı edilmesi ve aynı gün ülkeye dönmesi bekleniyor.

Awka'nın ailesi, serbest bırakılması için 4 yıldır mücadele ettiklerini kaydederek, "Bu çok uzun bir süre ve İsrail'e inene kadar da bitmeyecek. Tüm ilgililerden ve medyadan bu hassas koşullarda sorumlu davranmalarını ve herhangi bir şey yayınlamak için acele etmemelerini istiyoruz. Awka'ya bizim kadar değer verenler, erken açıklamalar yapmak için acele etmezler" açıklamasında bulundu.

AWKA KANDIRILDIĞINI SÖYLEDİ

"Uyuşturucu kaçakçılığı" suçlaması üzerine "kandırıldığını" söyleyen Awka'nın, Almanya'da temasa geçtiği uyuşturucu kaçakçılarının kendisine, gatı "Türkiye ve Avrupa'da yasal olduğunu söylediklerini" ifade ettiği belirtildi.

Uyuşturucu bitkisinin doğal haliyle İsrail'de yasal olduğu, ancak bitkinin damıtılarak aktif kimyasalı olan katinona dönüştürülmesinin suç teşkil ettiği kaydedildi.

Ynet'e göre Awka, Türkiye'de cebinde 100 dolar ve valizinde 34 kilogram gat ile yakalandı.

Awka'nın hapishanedeki ilk yılında İsrail vatandaşı olduğu için İranlı ve Suriyeli mahkumlar tarafından taciz edildiği ve bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girerek başka bir hapishaneye naklinin talep edildiği belirtildi.