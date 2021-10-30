Türkiye’den aldığı SİHA’ları kullanması gerginlik yarattı: Ukrayna’dan Rusya’ya yanıt

30 Ekim 2021 Cumartesi, 15:18

Rusya yönetiminin, Ukrayna’nın Donbass’ta Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere karşı Türk yapımı SİHA Bayraktar TB2’yi kullanmasına yönelik tepkisine Zelenskiy, yanıt verdi.

Zelenskiy, ülkesinin doğusundaki Donbass bölgesinde Türkiye’den satın alınan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanılmasının savunma amaçlı olduğunu, herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.

Resmi yayınlanan bilgilere göre Zelenskiy konuyla ilgili olarak, “Ukrayna ordusu, topraklarını koruma ihtiyacı duyduğunda, korur” ifadelerini kullandı.

PESKOV NE DEMİŞTİ?

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın, Türk yapımı SİHA Bayraktar TB2’yi ülkenin doğusunda Rusya’nın desteklediği grupların kontrolü altındaki bölgede devreye sokmasına dikkat çekerek, “Türkiye ile gerçekten iyi ilişkilerimiz var ancak mevcut durumda, Ukrayna ordusuna bu tür silahların sağlanmasının, temas hattında, durumu potansiyel olarak istikrarsızlaştırabileceğinden endişe duyuyoruz” demişti.

-Amerika’nın Sesi