Türkiye'den F-16 savaş uçakları için modernizasyon talebi

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması nedeniyle Ankara-Washington hattındaki tartışma sürerken Türkiye, envanterindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu için ABD’den talepte bulundu. Türkiye’nin ABD’den 40 adet yeni F-16 almak istediği iddiası ise doğrulanmadı.

Yunan savunma haber sitesi defensereview.gr’de önceki gün yayımlanan haberde Türkiye’nin ABD’den yeni F-16 alımı ve mevcut F-16’ların modernizasyonu için talepte bulunduğu iddia edildi. Haberdeki iddiaya göre Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı üzerinden ABD hükümetine gönderdiği resmi talep mektubuyla 40 adet Blok 70 serisi F-16 savaş uçağı alımı ile Türkiye’nin elindeki 80 F-16’nın modernizasyonunu istedi.

Türkiye’nin ABD’den yeni F-16 almak istediği iddiası, Milli Savunma Bakanlığı’nca doğrulanmadı. Cumhuriyet’in konuyla ilgili sorusuna “Biz ABD’den F-35’lerimizi veya parasını istiyoruz” yanıtını veren MSB yetkilileri, yeni F-16 talebi olup olmadığı sorusu üzerine “ABD ile mevcut anlaşmalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterindeki F-16’ların modernizasyonu için bir talep olabileceğini” bildirdi.

ÇÖZÜM BEKLENMİYOR

Türkiye’nin Rusya’dan alınan S-400’ler nedeniyle program ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçağı projesinden çıkarılmasının ardından ABD’nin Türkiye’ye gönderilmesine izin vermediği F-35’lerden doğan boşluğun Türk Hava Kuvvetleri tarafından yakın dönemde nasıl doldurulacağı bir süredir tartışılıyor. Türkiye, F-35 programına dönüş için ABD’de lobi yürütse de dönüş ABD Kongresi tarafından S-400’lerin mülkiyetinden vazgeçilmesi şartına bağlandığı için yakın dönemde bu konuda çözüm bulunabilmesi beklenmiyor. Daha önce F-35’lerin gelmesiyle sayıları 30 ile 50 arasında olan F-4 savaş uçaklarını peyderpey envanterden çıkarmayı planlayan ancak ABD ile yaşanan sorun nedeniyle bu planı sekteye uğrayan Türk Hava Kuvvetleri’nin temel gücünü, sayıları 240 civarında olan F-16’lar oluşturuyor. Türkiye, envanterdeki uçakların kullanım ömrünü uzatmak için modernizasyon projelerinin bir bölümünü kendi imkânlarıyla gerçekleştiriyor.

ERDOĞAN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Amerikan CBS televizyonuna verdiği mülakatta “Hava kuvvetleri noktasında da Amerika’nın F-16’ların devamını sürdüreceğine dair elimde benim bir garanti var mı? Böyle bir garanti de olmayacağına göre belki o zaman biz çok daha farklı adımları da atmak zorunda kalacağız” demiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de yaptığı görüşmeden sonra uçakta kendisine eşlik eden gazetecilere yaptığı açıklamada da “(Rusya’yla) uçak motorları yapımında ne gibi adımlar atacağız, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız; bunları da yine etraflıca konuşma imkânımız oldu” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ay sonunda Roma’da yapılacak olan G20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile de bir görüşme yapması bekleniyor.