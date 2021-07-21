Türkiye'ye ait F-16'lar NATO görevi kapsamında bulunduğu Polonya'da ilk alarm reaksiyon görevi gerçekleştirdi
Polonya'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Baltık Denizi bölgesinde ilk alarm reaksiyon görevi icra ettiği bildirildi.
NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Baltık Denizi bölgesinde ilk alarm reaksiyon görevi icra ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır" ifadeleri kullanıldı.
For the NATO Enhanced Air Policing mission, two Turkish F-16 aircraft at Malbork Air Base in Poland safely performed the first alarm reaction mission in the Baltic Sea region. Our aircraft are always ready for missions. https://t.co/7MLCfW2asC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2021
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