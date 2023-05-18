Türkiye’den Hollanda’ya gönderilen konteynerde 1.124 kilo kokain bulundu

Yayınlanma: 18.05.2023 - 15:50

Güncelleme: 18.05.2023 - 17:50

Resmi makamlara göre, Rotterdam limanında ele geçirilen kokainin piyasa değeri yaklaşık 84,5 milyon euro.

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Salı günü Rotterdam limanında özel eğitimli narkotik köpekleri tarafından yapılan kontroller sırasında, Türkiye’den gönderilen bir konteyner dikkati çekti.

Yapılan aramada, otomobil lastikleri arasına gizlenmiş 23 balya ve 19 spor çanta içerisinde bin 124 kilo kokain bulundu.

Savcılığa göre, ele geçirilen uyuşturucular, “değiştirme partisi” adı verilen yöntemle, alıcılar tarafından limanda, daha önce yüklendikleri konteynerden alınarak, kontrol edilmeyen bir başka konteynere taşındı.

Kokainin yüklendiği konteynerin Türkiye’den, Rotterdam yakınlarındaki Hellevoetsluis kasabasında bulunan bir şirkete gönderildiği belirlendi.

Savcılık, son günlerde çok sayıda kişinin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınan kişilerin bu olayla bağlantısı olup olmadığını araştırılıyor.

Ele geçirilen uyuşturucunun Özel Yardım Timi tarafından imha edildiği bildirildi.