Kokainle yakalandı, 'Emaneten aldım' diye kendini savundu
Adana’da polisin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin, ‘Uyuşturucu emaneten aldım’ dediği öğrenildi.
Merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 3 şüpheliyi belirleyen polis operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler Nadir Ö.’nün, Kadir Ö. ile Mansur V yakalandı.
İKİ FARKLI İFADE
Şüphelilerden Kadir Ö’de 108 gram kokain, 1 gram esrar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Kadir Ö. “Uyuşturucuyu emaneten aldım” diyerek kendini savunurken Mansur V. ise “Uyuşturucudan haberim yok” diye ifade verdiği öğrenildi.
SERBEST KALDILAR
Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kadir Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Özge Borak'tan evlilik itirafı: 'Ayıp olmasın diye...'
- Tarih verdi: Açık açık ilan edeceğiz
- Erdoğan'dan 'soğan' çıkışı: 'Ne tadını bilirsin...'
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş gerçek dolar kurunu paylaştı
- Bu yazı 24 saat geçmeden engellenecek
- Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
- 'Din ve ahlak kuralları onlar için geçerli değildir...'
- Memleket Partisi'nde toplu istifa
- Sinan Akçıl'dan '4 eşli dini nikâh' açıklaması
- Babacan'dan canlı yayında Mehmet Şimşek yorumu