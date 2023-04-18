Kokainle yakalandı, 'Emaneten aldım' diye kendini savundu

Yayınlanma: 18.04.2023 - 10:17

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:20

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 3 şüpheliyi belirleyen polis operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler Nadir Ö.’nün, Kadir Ö. ile Mansur V yakalandı.

İKİ FARKLI İFADE

Şüphelilerden Kadir Ö’de 108 gram kokain, 1 gram esrar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Kadir Ö. “Uyuşturucuyu emaneten aldım” diyerek kendini savunurken Mansur V. ise “Uyuşturucudan haberim yok” diye ifade verdiği öğrenildi.

SERBEST KALDILAR

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kadir Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.