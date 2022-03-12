Türkiye'den Ukrayna'ya yardım tırları sevk ediliyor

12 Mart 2022 Cumartesi, 15:00

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler kapsamında Türkiye tarafından acil insani ihtiyaçları karşılamak üzere AFAD koordinasyonunda ilgili kurum/kuruluş ve STK'lerin desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerinin Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına ulaştırılmasına devam ediliyor.

27 Şubat'ta başlatılan insani yardım seferberliği kapsamında, son olarak gönderilen 100 bin hazır yemek ve 15 bin ilk yardım ve hijyen kitiyle, bölgeye bugüne kadar AFAD Başkanlığı 18 tır ve 1 mobil mutfak aracı, AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, belediyeler ile özel sektör, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları 25 tır, olmak üzere 43 insani yardım tırı ve 1 mobil mutfak tırı malzemesi sevk edildi.

Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşları için hazırlanan 43 insani yardım tırında 750 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 11 bin 620 battaniye, 1890 yatak, 1640 yastık-çarşaf seti, 141 uyku tulumu, 15 bin afet ve acil durum çantası, 100 bin hazır yemek, 4 bin 536 gıda kolisi, 583 bin 619 gıda malzemesi, 52 bin 820 hijyen seti, 103 bin 203 hijyen malzemesi ve bebek bezi, 308 bin hasta ve bebek bezi ile ilaç ve sağlık ekipmanları bulunuyor.

Ayrıca, Ukrayna'da devam eden insani ihtiyaçları belirlemek ve Türkiye'den gönderilen yardımların koordinasyonunu sağlamak üzere bölgede görev yapan AFAD insani yardım ekibi, Ukrayna'nın Romanya sınırı, Polonya ile Moldova'da çalışmalarına devam ediyor.

AFAD ekibince oluşturulan alanda günlük yaklaşık 10 bin kişiye beslenme desteği sunuluyor.

'UKRAYNA HALKININ YANINDAYIZ'

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan "Ukrayna halkının yanındayız" şeklindeki paylaşımda, gönderilen tırlar ve yardım faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.

Paylaşımda "Ülkemiz tarafından AFAD koordinasyonunda Ukrayna halkı için yardım tırı ile mobil mutfak tırı sevk edildi. Desteklerinden dolayı Sağlık Bakanlığı, belediye, özel sektör, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürlerimizle' ifadesi kullanıldı.