Türkiye'nin askeri üssüne roketli saldırı
Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zilkan askeri üssüne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı güvenlik kurumlarından Terörle Mücadele Grubu, Türk askerlerinin bulunduğu Irak’ın Zilkan askeri üssüne saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Fırlatılan sekiz roketten ikisinin üssün içine düştüğü bildirildi.
Reuters’ın haberine göre, erken saatlerde düzenlenen saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken üsteki Iraklı bir müteahhit yaralandı.
Saldırı, hasara veya can kaybına neden olmadı.
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