Türkiye'nin askeri üssüne roketli saldırı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 11:14

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 11:14

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı güvenlik kurumlarından Terörle Mücadele Grubu, Türk askerlerinin bulunduğu Irak’ın Zilkan askeri üssüne saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Fırlatılan sekiz roketten ikisinin üssün içine düştüğü bildirildi.

Reuters’ın haberine göre, erken saatlerde düzenlenen saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken üsteki Iraklı bir müteahhit yaralandı.

Saldırı, hasara veya can kaybına neden olmadı.