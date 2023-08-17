Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Bakü-Erivan arasındaki görüşmeleri destekliyoruz

Yayınlanma: 17.08.2023 - 08:16

Güncelleme: 17.08.2023 - 08:16

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Ermenistan'ın, Laçın Yolu'nun insani yardımların ulaşımına kapatıldığı iddiasını taşıdığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

Türk Büyükelçi, "Bölgede kapsamlı barış, istikrar ve işbirliği için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla Ermenistan ile tam bir normalleşme sürecine olan bağlılığımızı ifade ettik ve bu yönde adımlar attık. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Bölgesel normalleşmenin ancak diyalog ve iyi niyetle sağlanabileceğini ifade eden Önal, Ermenistan'ın Laçın Yolu'na ilişkin siyasi amaçlı iddialarını dile getirmek için BMGK de dahil olmak üzere uluslararası platformları kullanma girişimlerinden Türkiye'nin duyduğu endişeyi dile getirdi.

Sedat Önal, her şeyden önce, Azerbaycan'ın meşru kaygılarının dikkate alınması ve doğal egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gereğine değinerek, Azerbaycan'ın, Laçın Yolu'nun silahlı gruplara ikmal amacıyla kötüye kullanılması ve Karabağ'da yasa dışı maden işletilmesi konusundaki uzun süreli kaygılarına dikkati çekti.

Önal, "Ancak bu endişeler ve hassasiyetler dikkate alınmamış ve Azerbaycan, egemenlik hakları çerçevesinde uygun gördüğü şekilde kendi topraklarında önlemler almak zorunda hissetmiştir. Azerbaycan'ın bu tedbirler uygulanırken insani mülahazaları gözetmeye özen gösterdiğini biliyoruz" dedi.

Laçın Yolu üzerinden tıbbi tahliyelerin mümkün olduğunu belirten Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, Azerbaycan'ın, Karabağ'da ikamet eden Ermenilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Ağdam-Hankendi yolunu tahsis ettiğini ancak samimi çabalarının karşılık bulmadığını kaydetti.