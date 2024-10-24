Türkiye'nin, BRICS yolculuğu: Bazı ülkelere 'ortak statüsü' verilecek

Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:57

Güncelleme: 24.10.2024 - 14:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleşen 16. BRICS Zirvesi kapsamında "Genişletilmiş BRICS+ Oturumu"nda konuştu.

Putin, dönem başkanı olarak Rusya'nın, BRICS toplantısına komşu ülkelerin liderlerinin yanı sıra BRICS'e katılmak isteyen ortaklarını da davet ettiğini söyledi.

Putin, “Rusya Devlet Başkanlığı bu kez Rusya'nın en yakın komşularını, tek bir devlette ortak bir yaşam tarihi ile birleştiğimiz dost ülkeleri davet etti. Ayrıca BRICS ile daha yakın bir ortaklık kurmak isteyen ve hatta gelecekte birliğe üye olma ihtimalini değerlendiren devletlerin liderleri de burada hazır bulunuyor” diye konuştu.

TÜRKİYE'YE DİKKAT ÇEKTİ

“Türkiye'nin son derece saygı duyulan bağımsız bir dış politika izlediğini” belirten Putin, “(Erdoğan) Sizin liderliğinizdeki Türkiye, büyük saygı uyandıran bağımsız bir dış politika izliyor” ifadelerini kullandı.

Putin, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki kriz durumlarını çözmek için çok şey yaptıklarını ifade ederek, “İkili olarak iyi bir işbirliği içindeyiz. Bölgedeki çeşitli karmaşık durumları çözmek için birlikte çok şey yapıyoruz. Eminim ki Türkiye'nin, organizasyonumuz (BRICS) içindeki çalışmaları da büyük talep görecektir” diye konuştu.

ERDOĞAN: BRICS İLE DİYALOĞUMUZU İLERLETECEĞİZ

Misafirperverliği ve daveti için Putin'e teşekkür eden ve kendisini başarılı ev sahipliği dolayısıyla kutlayan Erdoğan ise, "Çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve hepimizi ilgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya ehemmiyet veriyoruz. BRICS'in küresel ticaretin gelişimine, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle de diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız" diye ekledi.

İRAN: BAZI ÜLKELERE 'ORTAK STATÜSÜ' VERİLECEK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, BRICS liderlerinin Kazan'daki zirvede birliğe yeni üye kabul etmemeye, ancak üyelik başvurusunda bulunan bazı ülkelere “ortak statüsü” vermeye karar verdiklerini söyledi.

BRICS zirvesine ilk kez daimi üye olarak katıldıklarını aktaran Erakçi, “Kazan zirvesinde, BRICS üyesi ülkelerin liderleri, 30-35 ülkenin bu birliğe üyelik talebine yanıt vererek, şimdilik bu gruba yeni üyeler eklememeye, ancak bazı ülkeleri BRICS'e ortak olarak katmaya karar verdiler” dedi.

RUS BAKAN ÜLKELERİ AÇIKLAMADI

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS ortağı statüsü için hangi ülkelerin başvurduğunu ve hangi koşullar altında bu statüyü alabileceklerini açıklamadı.

NE OLMUŞTU?

Eylül ayında ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin, aralarında Rusya, Çin ve Hindistan’ın da bulunduğu, önde gelen gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS örgütüne aylar önce üyelik başvurusunda bulunduğunu ileri sürdü.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Bloomberg'e konuşan kaynaklar, "Türkiye'nin, küresel etkisini arttırmak ve geleneksel Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni bağlar kurmak amacıyla BRICS'e katılmayı talep ettiğini" öne sürdü.

Kaynaklar ayrıca, başvurunun kısmen, "Türkiye'nin 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya ile yakın ilişkiler kurmasından sonra diğer NATO üyeleriyle yaşanan anlaşmazlıkların bir sonucu olduğunu" savundular.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, BRICS üyesi ülkelerin Türkiye'nin birliğe tam üyelik başvurusunu değerlendireceklerini söyledi.

Uşakov, “Türkiye tam üyelik için başvurdu. Bu teklifi değerlendireceğiz” dedi.