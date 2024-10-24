Belarus'tan BRICS çıkışı: 'Batı’nın dominant tarihini sonlandırabilir'

Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:18

Güncelleme: 24.10.2024 - 14:18

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuşma yaptı.

Ülkesinin BRICS’in aktif katılımcısı olmaya hazır olduğunu belirten Lukaşenko, örgüt içerisinde rol oynayabilecekleri önemli alanlardan birinin, güvenlik olduğuna dikkati çekti.

Lukaşenko, “Karşılıklı saygı, bölünmez güvenlik, çatışma ve mücadelesiz ülke kalkınmasının garantisi, yeni dünya düzenimizi inşa etmenin ilkeleridir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lukaşenko, küresel çoğunluğa sahip birçok ülke için ekonomik açıdan kendi kendine yeten devletler inşa etme görevinin acil olduğunun altını çizdi.

Ülkesinin mineral gübreler, geniş gıda ürünleri yelpazesi, tarım makineleri ve teknolojileri alanında dünyanın önde gelen ihracatçılarından biri olduğunu dile getiren Lukaşenko, “Dünyada gıda güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşen katkıyı yapıyoruz” dedi.

Lukaşenko, BRICS’in kısa süre içerisinde çekim merkezi haline geldiğini de vurgulayarak “BRICS, geleceğin topluluğudur. BRICS, potansiyeli itibarıyla uluslararası ilişkilerin medeni gelişimi konusunda sorumluluk taşıyamadığı ortaya çıkan kolektif Batı'nın dominant tarihinin sonunu yaklaştırabilir” diye konuştu.