Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden tahliyelerle ilgili yeni açıklama
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'dan Türklerin tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tahliyelerle ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Büyükelçilik, yurttaşların sokağa çıkma yasağı başlamadan Büyükelçilik'e gelmelerini konusunda açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Kıymetli Vatandaşlarımız,
Halen Kiev’de bulunup da ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın, güvenlikleri için azami düzeyde tedbir almak suretiyle sokağa çıkma yasağı başlamadan Büyükelçiliğimize gelmeleri gerekmektedir.
Büyükelçiliğimizde toplanacak vatandaşlarımızı ilk fırsatta en uygun yoldan ülkemize göndermeyi planlıyoruz.
Büyükelçiliğimizin adresi ihtiyaten aşağıda kayıtlıdır:
Panasa Myrnoho St, 22, Kyiv
Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız intikalde yardım için Konsolosluk Çağrı Merkezi ile (+90 312 292 29 29) temas edebilirler.
Saygıyla duyurulur,
T.C. Kiev Büyükelçiliği"
Kıymetli Vatandaşlarımız,— T.C. Kiev Büyükelçiliği / ?????????? ????????? (@TCKievBE) March 2, 2022
Halen Kiev’de bulunup da ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın, güvenlikleri için azami düzeyde tedbir almak suretiyle sokağa çıkma yasağı başlamadan Büyükelçiliğimize gelmeleri gerekmektedir.
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