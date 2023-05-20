Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar: Ankara'nın, Moskova'ya yönelik politikası değişmeyecek

Yayınlanma: 20.05.2023 - 12:03

Güncelleme: 20.05.2023 - 12:04

Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için erken oy verme işlemi Cumartesi günü Rusya da dahil olmak üzere yurtdışında başladı.

RIA Novosti'nin haberine göre Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar ve eşi, Moskova Büyükelçiliği'nde ilk oy kullananlar arasındaydı.

Büyükelçi Mehmet Samsar, ikinci tur sonucunu tahmin etmek için çok erken olduğunu, ancak Ankara'nın Moskova'ya yönelik politikasının değişmesinin olası olmadığını söyledi.

Büyükelçi, RIA'nın, Moskova ve Ankara arasındaki ilişkilerin geleceğine dair sorusu üzerine "Henüz bir şey tahmin etmek için çok erken, ancak Türkiye'nin Rusya'ya yönelik politikasının değişmeyeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki genel seçimlerin yurtdışındaki ikinci turunda erken oy verme işlemi üç gün sürecek.