Ukraynalı Milletvekili duyurdu: Türkiye, Ukrayna'ya 50 adet Kirpi gönderdi
Ukraynalı Milletvekili Misyahin, Türkiye'nin Ukrayna'ya 50 adet BMC Kirpi Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) gönderdiğini söyledi.
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Türkiye'den Ukrayna'ya BMC Kirpi Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) araçları sevk edildi.
Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin yardımcısı Yuriy Misyagin, Türkiye tarafından Ukrayna'ya 50 adet BMC Kirpi MRAP (zırhlı personel taşıyıcı mayına dayanıklı pusu koruma sistemleri) gönderildiğini söyledi.
Teslim edilen 50 adet Kirpi'nin, Rusya’ya karşı savunma hatlarında kullanılacağı belirtildi.
'150 ADET DAHA BEKLİYORUZ'
Yuri Misyagin, "Ordumun envanterine şimdiden 50 Kirpi girdi. elli araç kullanıyor. 150 tane daha bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
BMC Kirpi ZPT'ler, Ukrayna sınırları içerisinde böyle görüntülendi.
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