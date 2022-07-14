Türkiye'ye F-16 satışı ABD'de çatlak yarattı, fakat Biden'ın bir 'B planı' var

14 Temmuz 2022 Perşembe, 13:48

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyesi Chris Pappas'ın, kısa bir süre önce Türkiye’ye yönelik F-16 satışına sıkı denetim getirilmesini içeren bir önerge taslağı hazırladığı bildirilmişti. Pappas'ın önergesine gerekçe olarak, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğe dair güvenlik kaygıları" gösterilmişti.

Andrew Desiderio imzasıyla Politico'da çıkan bir analizde, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına olumlu baktığı, ancak bazı Demokrat vekillerin ona engel olduğu ileri sürüldü.

Desiderio'ya göre, "Kongre'deki Demokratlar ve Biden yönetimi arasındaki dış politika anlaşmazlıkları birlikte ele alındığında; çabalar, yönetimin jetleri Türkiye'ye satma arzusunu yerine getirmesini neredeyse imkansız kılıyor..."

BİDEN'IN B PLANI

Kongre muhalefetinin, gelişmiş savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını zorlaştırdığını vurgulayan Desiderio'ya göre, Biden'ın önünde bir seçenek daha var:

Kongre'yi atlatmak için olağanüstü hal ilan etmek.

Bu hamle, eski Başkan Donald Trump tarafından, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik silah satışları muhalefet engeline takıldığında devreye sokulmuştu.

MENENDEZ YİNE SAHNEDE

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez yakın tarihli bir röportajında, Türkiye'yi işaret ederek, “Bütün bunları yapan bir milleti nasıl ödüllendirirsiniz” şeklinde bir soru yöneltmiş ve kendi sorusunu şu şekilde yanıtlamıştı:

"Eğer bugün rotalarını değiştirme niyetine girdilerse, bu farklı bir hikaye...”

Türkiye karşıtı tutumuyla tanınan Menendez, yabancı askeri satışlar için onayı gereken dört vekilden biri ve satışa uzun bir süredir karşı çıkıyor. Üstelik Menendez'in satışa yönelik muhalefeti, Başkan Biden'ın geçen ay NATO zirvesinde jetleri Türkiye'ye satmak istediğini söyleyince daha da arttı.

TÜM DEMOKRATLAR KARŞI DEĞİL

Öte yandan, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith, Menendez'in endişelerinin "meşru" olduğuna inansa da F-16'ları satmanın Türkiye-ABD ilişkilerini onarmaya yardımcı olacağını söyledi.

Smith, yakın tarihli bir röportajında, "Türkiye, ilişkileri zorlaştıran birçok şey yaptı, ancak bu, 'sifonu çekmeyi göze alabileceğimiz' bir ilişki değil. Bu yüzden ilişkileri yeniden inşa etmenin bir yolunu bulmaya çalışmalıyız. F-16'lar bunu yapmanın makul bir yolu gibi görünüyor" dedi.